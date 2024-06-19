Площадь пожара на нефтебазе в Азове выросла в два раза

Фото: МЧС России
Площадь пожара на нефтебазе в городе Азов Ростовской области увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров после разгерметизации второго резервуара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание на территории ЗАО «Азовпродукт» началось ночью 18 июня в результате атаки беспилотника. Локализовать огонь удалось только спустя сутки на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
19 июня в 16:40 по московскому времени разгерметизировался второй резервуар с топливом. Предполагается, что причиной стала высокая температура от соседней горящей емкости. В тушении пожара участвуют около 200 пожарных, а также пожарный поезд.
Согласно данным с сайта завода, ЗАО «Азовпродукт» является частью итальянской группы компаний Decal Group. Первоначально терминальный комплекс строился для перевалки метанола мощностью 400 тысяч тонн в год, но позже был перепрофилирован для перевалки светлых нефтепродуктов.
Читайте также:
МЧС: Пожар на нефтебазе в Ростовской области удалось локализовать
В Туапсе начался пожар на нефтебазе из-за атаки украинского БПЛА
ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами
19 июня в 16:40 по московскому времени разгерметизировался второй резервуар с топливом. Предполагается, что причиной стала высокая температура от соседней горящей емкости. В тушении пожара участвуют около 200 пожарных, а также пожарный поезд.
Согласно данным с сайта завода, ЗАО «Азовпродукт» является частью итальянской группы компаний Decal Group. Первоначально терминальный комплекс строился для перевалки метанола мощностью 400 тысяч тонн в год, но позже был перепрофилирован для перевалки светлых нефтепродуктов.
Читайте также:
МЧС: Пожар на нефтебазе в Ростовской области удалось локализовать
В Туапсе начался пожар на нефтебазе из-за атаки украинского БПЛА
ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами
Артем Кузьмин