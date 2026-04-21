Ошибка диспетчеров чуть не привела к столкновению самолетов в аэропорту

В США два самолета чуть не столкнулись по вине диспетчеров
В аэропорту американского Нэшвилла 18 апреля едва не столкнулись два пассажирских самолета авиакомпании Southwest Airlines.
По данным The New York Post, причиной стала ошибка диспетчеров. Лайнеру, выполнявшему рейс 507, дали команду уйти на второй круг, в результате чего он оказался на пути у взлетающего борта 1152.
Системы предупреждения столкновений сработали одновременно — один самолет экстренно набрал высоту, другой — снизился. В итоге оба судна благополучно продолжили полет.
Специалисты уже начали расследование.
