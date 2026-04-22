Пассажиры занялись сексом в самолете прямо во время взлета
Пассажиры авиакомпании Jet2 устроили секс во время взлета и попали на запись попутчиков.
Инцидент произошёл 16 апреля на борту самолёта, следовавшего рейсом из британского аэропорта Восточный Мидленд на Гран-Канарию (Испания). Другие пассажиры засняли происходящее на видео и пожаловались бортпроводникам. 51-летний очевидец Даррен Стрит назвал поведение пары «невероятно наглым», отметив, что мужчина «очень энергично двигался в своих спортивных штанах».
Когда стюардесса спросила 50-летних супругов, чем они занимаются, те ответили, что молились, поскольку летели на самолёте впервые. Экипаж рассматривал возможность вернуть лайнер в аэропорт вылета, но рейс продолжил путь к месту назначения.
Однако по прилёте пару выгнали из отеля, предоставленного авиаперевозчиком, и аннулировали обратный билет. Кроме того, мужчине и женщине пожизненно запретили летать рейсами Jet2.
