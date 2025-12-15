Долг за свет погубил семью с ребенком в российском регионе
В Бурятии двое взрослых и ребёнок погибли от отравления угарным газом. Как пишет «МК», все произошло, предположительно, из‑за дизельного генератора, который включили в доме после отключения электроэнергии.
По данным источника, электрический котёл перестал работать из‑за задолженности по оплате света. Чтобы согреть жильё, семья запустила генератор, разместив его в помещении без вентиляции.
В день происшествия старший сын забрал к себе шестерых младших детей. После этого связь с оставшимися дома родителями пропала.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
