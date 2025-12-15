Долг за свет погубил семью с ребенком в российском регионе

15 декабря 2025, 12:33

«МК»: Долг за свет погубил семью с ребенком в Бурятии

Фото: istockphoto/blinow61

В Бурятии двое взрослых и ребёнок погибли от отравления угарным газом. Как пишет «МК», все произошло, предположительно, из‑за дизельного генератора, который включили в доме после отключения электроэнергии.