Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками в подмосковном Ступино
В городском округе Ступино Подмосковья произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария случилась в понедельник утром на проспекте Победы. Об этом пишет РИА Новости.
По информации МВД, женщина за рулем «Мицубиси» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Джили». Это привело к столкновению. В результате инцидента пострадала водитель и двое её пассажиров — девочка девяти лет и подросток 14 лет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства аварии. После проверки примут решение в соответствии с законодательством.
