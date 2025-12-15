Достижения.рф

Россиянин на машине протаранил монумент и чуть не сгорел живьем

В Волгограде машина с человеком разбилась после тарана монумента
Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Волгограде водитель на большой скорости врезался в монумент, установленный в центре перекрестка, и едва не погиб в огне.



Как пишет «Лента.ру», момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, как автомобиль таранит пьедестал. От удара машину подбрасывает, появляются искры, а после остановки из салона валит дым. По данным СМИ, мужчина получил травмы в ДТП, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста из-за сильного снегопада в Челябинске. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, речь ​шла о машине УАЗ.

Никита Кротов

