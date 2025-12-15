Россиянин на машине протаранил монумент и чуть не сгорел живьем
В Волгограде водитель на большой скорости врезался в монумент, установленный в центре перекрестка, и едва не погиб в огне.
Как пишет «Лента.ру», момент аварии попал на видео.
На кадрах видно, как автомобиль таранит пьедестал. От удара машину подбрасывает, появляются искры, а после остановки из салона валит дым. По данным СМИ, мужчина получил травмы в ДТП, его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что автомобиль упал с моста из-за сильного снегопада в Челябинске. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, речь шла о машине УАЗ.
