Доли в организациях и охотничьи ружья: опубликован полный список арестованного имущества Алексея Блиновского

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Telegram-канал Mash опубликовал полный список арестованного имущества супруга находящейся в СИЗО Елены Блиновской Алексея.
В общей сложности судом были арестованы 1,4 миллиарда рублей на счетах Алексея Блиновского, его доли участия в восьми организациях, охотничье оружие, мотоцикл, гидроцикл и другое.
В частности, речь идёт о 100% доли в ООО «Алмаз» и ООО «Океан молодости», 80% доли в ООО «Праймфуд» и ООО «Рыбная история», 50% доли в ООО «Три кошки», ООО «Подари мечту» и ООО «Оливия групп».
Кроме того, решением суда был арестован пай в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото», мотоцикл Harley-Davidson стоимостью четыре миллиона рублей, УАЗ «Буханка» и семь прицепов на общую сумму в два миллиона рублей, вездеход-амфибия за порядка 10 миллионов рублей, два гидроцикла и аэролодка общей стоимостью 13 миллионов рублей.
Также под арест пошли два охотничьих ружья стоимостью около одного миллиона рублей.
Это был полный список арестованного имущества, не включая земельные участки и недвижимость. Они принадлежат семье Блиновских, а указанное в списке арестованное имущество является активами конкретно Алексея.
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В частности, речь идёт о 100% доли в ООО «Алмаз» и ООО «Океан молодости», 80% доли в ООО «Праймфуд» и ООО «Рыбная история», 50% доли в ООО «Три кошки», ООО «Подари мечту» и ООО «Оливия групп».
Кроме того, решением суда был арестован пай в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото», мотоцикл Harley-Davidson стоимостью четыре миллиона рублей, УАЗ «Буханка» и семь прицепов на общую сумму в два миллиона рублей, вездеход-амфибия за порядка 10 миллионов рублей, два гидроцикла и аэролодка общей стоимостью 13 миллионов рублей.
Также под арест пошли два охотничьих ружья стоимостью около одного миллиона рублей.
Это был полный список арестованного имущества, не включая земельные участки и недвижимость. Они принадлежат семье Блиновских, а указанное в списке арестованное имущество является активами конкретно Алексея.
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Анастасия Чинкова