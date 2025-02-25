«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами

Супруг примадонны Максим Галкин* окончательно решил разорвать отношения с супругой. Об этом сообщил источник, близкий к окружению певицы. В настоящее время адвокат Галкина* готовит документы для бракоразводного процесса в суде. Известно о намерении юмориста бороться за определение места жительства Гарри и Лизы с ним.