«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами

Валерия Чекалина (фото: Telegram @ler_chek_official)
Андрей Ковалёв – неоднозначная фигура в российском публичном пространстве. Артист и предприниматель яро выступает против блогер, которые занимаются инфобизнесом, и всеми способами добивается того, чтобы они сели за решётку.
Именно Ковалёв инициировал проверки в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Он гордится тем, что блогеры были наказаны за мошенничество. При этом некоторым пользователям соцсетей стало жалко многодетных мам, поэтому они убеждены, что предприниматель поступил неправильно. Ковалёв объяснил, почему ему не стыдно за свои действия.
Также бизнесмен подчеркнул, что на этом не намерен останавливаться. По его словам, в России сейчас насчитываются 150 тысяч инфоцыган, 900 тысяч тарологов, астрологов, ведьм и прочих личностей, которые якобы лечат от рака и продают курсы о том, как лечить онкологию прикосновением руки.
По словам Ковалёва, у полиции и ФСБ не хватает сил, в виду невысоких зарплат и большой текучести кадров, поэтому он оказывает помощь. А если соответствующее поручение даст лично президент, то борец с инфоцыганами непременно отправит всех мошенников за решётку.
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«Я на самом деле добрый, гуманный человек. Вот ты считаешь, когда три негодяя избивают бабушку, значит, человек, который прошёл, засадил в репу или позвонил в полицию… Может, он не такой сильный, как я или ты. Он позвонил в полицию – он стукач. Я борюсь с мразью, со сволочами, с тварями, с инфоцыганами, мошенниками, пирамидами, конторами! Я честный, порядочный человек, я ненавижу… Потому что ты не знаешь, что в нашей стране миллионы жертв. Вот эта вот Лерчек, с которой ты мило беседовал, это тварь. Понимаешь? Которая обездолила тысячи людей. А что значит – заплатила? Она (заплатит), когда отсидит 25 лет! 25 лет минимум. Я ещё раз без шуток говорю, миллионы жертв в нашей стране!», – подчеркнул Ковалёв в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».Андрей Ковалёв (фото: Telegram @andreykovalev_russia)
Также бизнесмен подчеркнул, что на этом не намерен останавливаться. По его словам, в России сейчас насчитываются 150 тысяч инфоцыган, 900 тысяч тарологов, астрологов, ведьм и прочих личностей, которые якобы лечат от рака и продают курсы о том, как лечить онкологию прикосновением руки.
По словам Ковалёва, у полиции и ФСБ не хватает сил, в виду невысоких зарплат и большой текучести кадров, поэтому он оказывает помощь. А если соответствующее поручение даст лично президент, то борец с инфоцыганами непременно отправит всех мошенников за решётку.
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Анастасия Чинкова