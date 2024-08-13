Неизвестные в эти минуты пытаются проникнуть в квартиру Ларисы Долиной в Москве

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Группа неизвестных в эти минуты пытается проникнуть в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в районе 10 утра четверо неизвестных смогли проникнуть на территорию элитного дома, после чего попытались пробраться в квартиру певицы. Они заявляют, что это жильё является их собственностью.
В настоящее время самой Долиной в квартире нет, а охрана дома заблокировала входы и не выпускает незнакомцев. После пришли сотрудники ТСЖ, которые попытались выяснить, кто ворвался в дом. Один из мужчин показал иностранный паспорт на английском языке. Иных сведений о себе и документов атакующие не предоставили.
Ранее сообщалось, что эта квартира в элитном районе Москвы была выставлена на торги. Вероятнее всего, такую схему провернули мошенники. Не исключается, что попасть в квартиру сейчас пытается действительный «владелец», который приобрёл квартиру певицы, заплатив за неё мошенникам.
Также известно, что полиция во вторник приезжала к дому, однако неизвестные продолжают ходить по закрытой территории жилого комплекса.
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В настоящее время самой Долиной в квартире нет, а охрана дома заблокировала входы и не выпускает незнакомцев. После пришли сотрудники ТСЖ, которые попытались выяснить, кто ворвался в дом. Один из мужчин показал иностранный паспорт на английском языке. Иных сведений о себе и документов атакующие не предоставили.
Ранее сообщалось, что эта квартира в элитном районе Москвы была выставлена на торги. Вероятнее всего, такую схему провернули мошенники. Не исключается, что попасть в квартиру сейчас пытается действительный «владелец», который приобрёл квартиру певицы, заплатив за неё мошенникам.
Также известно, что полиция во вторник приезжала к дому, однако неизвестные продолжают ходить по закрытой территории жилого комплекса.
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Анастасия Чинкова