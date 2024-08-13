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Неизвестные в эти минуты пытаются проникнуть в квартиру Ларисы Долиной в Москве

13 августа 2024, 11:45
Фото: iStock/AlexLinch

Фото: iStock/AlexLinch

Группа неизвестных в эти минуты пытается проникнуть в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в районе 10 утра четверо неизвестных смогли проникнуть на территорию элитного дома, после чего попытались пробраться в квартиру певицы. Они заявляют, что это жильё является их собственностью.

В настоящее время самой Долиной в квартире нет, а охрана дома заблокировала входы и не выпускает незнакомцев. После пришли сотрудники ТСЖ, которые попытались выяснить, кто ворвался в дом. Один из мужчин показал иностранный паспорт на английском языке. Иных сведений о себе и документов атакующие не предоставили.



Ранее сообщалось, что эта квартира в элитном районе Москвы была выставлена на торги. Вероятнее всего, такую схему провернули мошенники. Не исключается, что попасть в квартиру сейчас пытается действительный «владелец», который приобрёл квартиру певицы, заплатив за неё мошенникам.

Также известно, что полиция во вторник приезжала к дому, однако неизвестные продолжают ходить по закрытой территории жилого комплекса.

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#москва
#торги
#мошенники
#охрана
#полиция
ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в госизмене
13 августа 2024, 11:09

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в госизмене и передачи информации Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.
Отмечается, что женщина через мессенджер Signal переписывалась с представителем разведывательного управления украинского оборонного ведомства. Действуя по заданию Киева, она в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО в целью сбора данных об арсеналах, базах и складах оружия.

После этого она передала полученные данные украинской стороне.

В управлении ФСБ сообщили о её задержании.

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#госизмена
#воинская часть
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Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия
На Урале серийному учителю-педофилу вынесли приговор за совращение 107 учеников
13 августа 2024, 10:31

Фото: istock / filrom

Свердловский областной суд приговорил к 23 годам тюрьмы строгого режима школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиняемого в 107 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Мужчина приехал в РФ из Казахстана. На Урале местные власти помогли ему в постройке дома и поиске работы, устроив преподавателем в среднюю школу Кузино. За несколько лет он стал известен по всей округе — устраивал концерты, выступал на них, создал музыкальную студию «7 нот», куда в основном приглашал мальчиков от 10 до 13 лет.

Полежаев обещал родителям, что научит их детей играть на музыкальных инструментах и петь. Однако на занятиях педофил приставал к детям и насиловал их, снимая процесс на камеру. Пострадавшим он заявлял, что на большую сцену можно попасть только таким путем.

Правоохранители начали проверку после рассказа одного из пострадавших. Мальчик сообщил родителям о домогательствах, а те написали заявление в полицию.

Полежаеву назначили 23 года тюрьмы строгого режима. В деле педофила было 26 эпизодов сбора даннымо частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий.

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#изнасилование
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В Индии крокодил съел справлявшую нужду женщину
13 августа 2024, 10:15

Фото: istockphoto/alan64

В индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать, сообщает издание Times of India. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори. Характер травм явно указывал на то, что на неё напал крокодил. По всей видимости, его спугнули во время поисков, поэтому он не смог утащить труп под воду для продолжения трапезы.

Полицейские сообщили, что пруд, где хищник напал на женщину, располагается всего в двух километрах от плотины Бан Сагар, где в сезон дождей всегда много крокодилов. Власти обратились к местным жителям обратились с просьбой соблюдать особую осторожность вблизи водоёмов.

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#труп
#женщина
#пруд
#полицейские
#индия
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Скончалась лидер сборной велосипедистов ДНР Дарина Самойлович
13 августа 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Лидер сборной Донецкой Народной Республики по велоспорту Дарина Самойлович скончалась в больнице. Накануне её и ряд других спортсменок во время заезда сбила машина.
Авария произошла на Донецкой кольцевой автодороге во время тренировочного заезда группы велосипедистов, напоминает телеграм-канал «Mash на Донбассе». Грузовой автомобиль врезался в машину, которая сопровождала спортсменов. От удара автомобиль сопровождения откинуло на велосипедистов.

Всего в аварии пострадали семь человек. Из них двое (Дарина Самойлович и ещё одна девушка) поступили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Дарину врачи спасти не смогли.

Против водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело.

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#девушка
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В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву»
13 августа 2024, 09:20

Фото: istock/blinow61

В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел десятого августа. Плакат мужчины повесили на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле.

На плакате был изображён мужчина, сидящий на свинье и призывающий отправиться на Москву. Нарушителей на камеру засняли очевидцы. Отмечается, что передвигались они на «Рено Логане». Сотрудники полиции оперативно сняли плакат. Мужчины объявлены в розыск.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#лнр
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Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с армейскими сухпайками
13 августа 2024, 05:20

Фото: istock/tanyss

В Новой Москве состоялись обыски в связи с делом о мошенничестве, связанном с поставками сухпайков для российской армии, сообщает РИА Новости. Обыски были проведены в квартире, принадлежащей одному из подозреваемых.
В апреле этого года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России.

По версии следствия, стоимость контрактов с Минобороны была завышена путем фиктивного увеличения расходов на приготовление пищи, в то время как качество продукции не соответствовало условиям контрактов. Ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках дела был арестован генерал Дмитрий Булгаков, который, по мнению следствия, лоббировал интересы комбината и действовал как посредник между Минобороны и ГПК. В частности, сообщалось, что в пайках для армии мясо говядины заменялось на свинину и курятину, а энергетическая ценность продуктов была занижена.

Обыски были проведены для изъятия предметов, документов и электронных носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение для расследования. Обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям предприятия в рамках части 4 статьи 160 УК РФ.

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#мясо
#ущерб
#минобороны
#рф
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Полиция арестовала мужчину за отрезанный пенис соседа после спора о земле
The Thaiger: полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис
13 августа 2024, 04:50

Фото: istock/AndreyPopov

В провинции Кампхэнгпхет на севере Таиланда полиция арестовала 58-летнего мужчину по имени Афифат за жестокое нападение на его соседа. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Жена Нивата, обеспокоенная отсутствием мужа, обнаружила его тело и немедленно сообщила в полицию.

В тот день полицейские прибыли на место происшествия после вызова. Они обнаружили 53-летнего Нивата лежащего на обочине дороги в состоянии шока и с многочисленными травмами, включая отсутствие пениса. Рядом с ним был разбитый мотоцикл, что указывало на насильственное нападение. Осмотр места происшествия подтвердил, что нападение было предварительно спланированным.

Следствие установило, что Ниват и Афифат часто ссорились из-за спора о границах их участков. Афифат продал Нивату часть своей земли, но тот не выплатил оставшиеся 30 тысяч батов. Этот долг и нарушение условий сделки стали причиной их конфликтов.

Афифат отрицал свою причастность к нападению, однако, после обыска, на котором был найден спрятанный в пруду нож, он признал свою вину. Афифат рассказал, что давно планировал преступление и решил отрезать пенис Нивата, чтобы создать ложный след, указывающий на ревность как мотив преступления.

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#полицейские
#происшествия
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Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега», после начался крупный пожар
Сильный пожар в Екатеринбурге начался после взрыва у ТЦ «Мега»
13 августа 2024, 01:57

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега» этой ночью, 13 августа. После начался крупный пожар. По сообщению очевидцев, зарево от пожара и высокий столб дыма наблюдаются в районе местного садового товарищества на улице Металлургов.
По информации местных жителей, горят жилые дома. Огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров, сообщает портал Е1, со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

С огнем борются 13 пожарных и техника. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Также рассматривается версия с поджогом. Точную причину возгорания предстоит определить пожарным экспертам. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара.


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#мчс
#техника
#сотрудники
#дома
#пожар
#екатеринбург
#взрыв
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Умер бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
Глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин скончался в возрасте 82 лет
13 августа 2024, 00:02

Фото: istock/iZhenya

В возрасте 82 лет скончался бывший глава Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

«Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сказал Зюганов, подчеркнув значимость вклада Мишина в развитие страны.
Зюганов охарактеризовал Мишина как грамотного, инициативного и профессионального человека.

«Он был очень опытным комсомольским организатором. Все крупные события в советское время, от Олимпиады до строительства БАМа, находились под его руководством», — добавил Зюганов.
Лидер КПРФ также отметил, что уникальный опыт, который имели комсомольские лидеры того времени, будет крайне востребован в нынешних условиях.

Занимавший пост главы ЦК ВЛКСМ Мишин оставил заметный след в истории. Он участвовал в организации Олимпиады-1980 в Москве и в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Его работа и достижения стали важной частью общественной и политической жизни СССР.

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