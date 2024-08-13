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Ларису Долину развели украинские мошенники

Уголовное дело возбуждено из-за незаконной продажи квартиры Долиной в Москве
13 августа 2024, 14:05
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Народная артистка стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 150 миллионов рублей, однако Долина продала её за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.

По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные мошенниками от сделки с народной артисткой. Сумма ущерба составляет около 110 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. По предварительной информации, всю преступную «операцию» курировали с территории Украины.



Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с недвижимостью. Аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников.

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#дома
В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер
13 августа 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Двухлетний мальчик во время завтрака подавился морковкой и умер. Инцидент произошёл в деревне Шеломово в Новой Москве.
Ребёнка кормил овощами его отец, передаёт «РЕН ТВ». Внезапно мальчик подавился морковкой и начал задыхаться. Отец попытался оказать сыну помощь, но не смог освободить гортань от недостаточно пережёванных овощей, чтобы обеспечить доступ воздуха. В результате малыш скончался на месте. Подъехавшие врачи из бригады скорой помощи смогли только зафиксировать смерть.

По факту происшедшего столичные правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей инцидента. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Появились кадры задержания за шпионаж сотрудницы воинской части ВС РФ
13 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Появилось видео задержания бывшей сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО). Её подозревают в сборе данных о Вооружённых силах РФ и передаче их украинской стороне.
Соответствующими кадрами управление ФСБ России по Ростовской области поделилось с телеграм-каналом Readovka. На записи силовики производят захват подозреваемой. Затем в её квартире был произведён обыск, в ходе которого правоохранители изъяли средства связи, которые использовались для поддержания контактов с представителями украинской стороны.

Ранее в ФСБ сообщили, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию кураторов с Украины поступила на службу в воинскую часть ЮВО. Она собирала сведения о складах, базах и арсеналах, расположенных на территории округа. Полученную информацию она затем передавала украинским спецслужбам.






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#фсб
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#информация
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Друг семьи изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в заброшенном доме под Самарой
Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в Самарской области
13 августа 2024, 13:11

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В городе Чапаевске Самарской области была изнасилована и убита двухлетняя девочка. В жутком преступлении подозревают друга семьи погибшего ребёнка.
Трагедия произошла 11 августа, сообщает телеграм-канал Baza. Девочка гуляла во дворе под присмотром бабушки. Туда пришёл их сосед, но пожилая женщина прогнала его из-за отчётливого запаха алкоголя. Когда бабушка ненадолго отвлеклась, тот вернулся и похитил ребёнка. Он увёл малышку в заброшенный дом, расположенный неподалёку, избил её, изнасиловал и оставил там же.

Когда бабушка хватилась внучки и стала её искать, убийца помогал ей в поисках. Девочка смогла дойти до ворот своего дома, где похититель взял её на руки и передал женщине. Ребёнка отвезли в больницу, где врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли. От полученных травм малышка скончалась.

Подозреваемого задержали по горячим следам. По словам родственников погибшей девочки, он уже признался в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ ((убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием) и 131 УК РФ (изнасилование).

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«Оставь свои амбиции на передовой»: вагнеровец ответил кричащему о «хохлах» россиянину
На Урале мужчина публично оскорбил украинцев, ему ответил ветеран ЧВК «Вагнер»
13 августа 2024, 12:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Уральский блогер публично оскорбил украинцев и избил мужчину, причислявшего себя к ним. Об этом сообщает издание Ura.ru.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит на капоте элитного автомобиля Porsche с бутылкой в руке и кричит. Он назвал граждан Украины «хохлами» и представителями ЛГБТ*.

После этого, проходящий мимо блогера мужчина заявил, что он «хохол» и поинтересовался, что тот может с ним сделать. Услышав это, россиянин спрыгнул с капота автомобиля и ударил оппонента кулаком в лицо.

Происходящее увидел Иван Гагарин, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он попросил кричащего мужчину не разжижать конфликтов там, где им не место, а отправиться в зону СВО, чтобы оставить все свои амбиции там.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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Неизвестные в эти минуты пытаются проникнуть в квартиру Ларисы Долиной в Москве
13 августа 2024, 11:45

Фото: iStock/AlexLinch

Группа неизвестных в эти минуты пытается проникнуть в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в районе 10 утра четверо неизвестных смогли проникнуть на территорию элитного дома, после чего попытались пробраться в квартиру певицы. Они заявляют, что это жильё является их собственностью.

В настоящее время самой Долиной в квартире нет, а охрана дома заблокировала входы и не выпускает незнакомцев. После пришли сотрудники ТСЖ, которые попытались выяснить, кто ворвался в дом. Один из мужчин показал иностранный паспорт на английском языке. Иных сведений о себе и документов атакующие не предоставили.

Ранее сообщалось, что эта квартира в элитном районе Москвы была выставлена на торги. Вероятнее всего, такую схему провернули мошенники. Не исключается, что попасть в квартиру сейчас пытается действительный «владелец», который приобрёл квартиру певицы, заплатив за неё мошенникам.

Также известно, что полиция во вторник приезжала к дому, однако неизвестные продолжают ходить по закрытой территории жилого комплекса.

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#мошенники
#охрана
#полиция
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ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в госизмене
13 августа 2024, 11:09

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в госизмене и передачи информации Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.
Отмечается, что женщина через мессенджер Signal переписывалась с представителем разведывательного управления украинского оборонного ведомства. Действуя по заданию Киева, она в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО в целью сбора данных об арсеналах, базах и складах оружия.

После этого она передала полученные данные украинской стороне.

В управлении ФСБ сообщили о её задержании.

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#госизмена
#воинская часть
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Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия
На Урале серийному учителю-педофилу вынесли приговор за совращение 107 учеников
13 августа 2024, 10:31

Фото: istock / filrom

Свердловский областной суд приговорил к 23 годам тюрьмы строгого режима школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиняемого в 107 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Мужчина приехал в РФ из Казахстана. На Урале местные власти помогли ему в постройке дома и поиске работы, устроив преподавателем в среднюю школу Кузино. За несколько лет он стал известен по всей округе — устраивал концерты, выступал на них, создал музыкальную студию «7 нот», куда в основном приглашал мальчиков от 10 до 13 лет.

Полежаев обещал родителям, что научит их детей играть на музыкальных инструментах и петь. Однако на занятиях педофил приставал к детям и насиловал их, снимая процесс на камеру. Пострадавшим он заявлял, что на большую сцену можно попасть только таким путем.

Правоохранители начали проверку после рассказа одного из пострадавших. Мальчик сообщил родителям о домогательствах, а те написали заявление в полицию.

Полежаеву назначили 23 года тюрьмы строгого режима. В деле педофила было 26 эпизодов сбора даннымо частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий.

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В Индии крокодил съел справлявшую нужду женщину
13 августа 2024, 10:15

Фото: istockphoto/alan64

В индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать, сообщает издание Times of India. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори. Характер травм явно указывал на то, что на неё напал крокодил. По всей видимости, его спугнули во время поисков, поэтому он не смог утащить труп под воду для продолжения трапезы.

Полицейские сообщили, что пруд, где хищник напал на женщину, располагается всего в двух километрах от плотины Бан Сагар, где в сезон дождей всегда много крокодилов. Власти обратились к местным жителям обратились с просьбой соблюдать особую осторожность вблизи водоёмов.

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#индия
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Скончалась лидер сборной велосипедистов ДНР Дарина Самойлович
13 августа 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Лидер сборной Донецкой Народной Республики по велоспорту Дарина Самойлович скончалась в больнице. Накануне её и ряд других спортсменок во время заезда сбила машина.
Авария произошла на Донецкой кольцевой автодороге во время тренировочного заезда группы велосипедистов, напоминает телеграм-канал «Mash на Донбассе». Грузовой автомобиль врезался в машину, которая сопровождала спортсменов. От удара автомобиль сопровождения откинуло на велосипедистов.

Всего в аварии пострадали семь человек. Из них двое (Дарина Самойлович и ещё одна девушка) поступили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Дарину врачи спасти не смогли.

Против водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело.

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