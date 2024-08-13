Ларису Долину развели украинские мошенники

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Народная артистка стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 150 миллионов рублей, однако Долина продала её за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.
По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные мошенниками от сделки с народной артисткой. Сумма ущерба составляет около 110 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. По предварительной информации, всю преступную «операцию» курировали с территории Украины.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с недвижимостью. Аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников.
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По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные мошенниками от сделки с народной артисткой. Сумма ущерба составляет около 110 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. По предварительной информации, всю преступную «операцию» курировали с территории Украины.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с недвижимостью. Аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников.
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Дарья Осипова