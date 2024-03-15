«Должна уничтожить врагов»: Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке

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На одном из избирательных участков Челябинска задержали 80-летнюю пенсионерку, которая запустила фейерверк. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. По данным издания, у женщины с собой был целый блок фейерверков.
Инцидент произошел на участке № 769, который находится в здании одного из филиалов РАНХиГС в Тракторозаводском районе.
На допросе пенсионерка заявила, что ей позвонили незнакомцы и убедили, что ей необходимо «уничтожить врагов». Из-за ЧП работа избирательного участка была временно приостановлена.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает краской избирательные урны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На допросе пенсионерка заявила, что ей позвонили незнакомцы и убедили, что ей необходимо «уничтожить врагов». Из-за ЧП работа избирательного участка была временно приостановлена.
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Алина Юрчак