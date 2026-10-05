«Волк-одиночка»: Геннадий Малахов раскритиковал методы Кашпировского

05 октября 2026, 20:50

Малахов оценил личность Кашпировского и рассказал о различиях в методах лечения

Геннадий Малахов (Фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

Геннадий Малахов оценил личность и методы психотерапевта Анатолия Кашпировского. Телеведущий признался, что не пересекался с ним по работе, но о самом Кашпировском у него сложилось положительное впечатление.





В беседе с изданием «Абзац» Малахов отметил впечатляющее долголетие телецелителя.

«Впечатление положительное в целом. Человек занимался собой: 87 лет прожить — это ого-го. Правда сказать, волк-одиночка. Делал не так, как люди, вот поэтому он и достиг таких интересных результатов», — заявил Геннадий Петрович.

«У меня несколько иной подход. Мне интересно, чтобы человек сам разбирался в своих ошибках, заблуждениях и исправлял их», — отметил он.