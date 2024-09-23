Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом

Фото: iStock/Dzurag
В Красноярском крае дом, где проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. В это время дети находились на улице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что в это время дети находились на улице.
Прокуратура заявила, что проведет проверку версии о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Также из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.
Ранее следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.
Читайте также:
Стало известно, чем могла отравиться семья в Красноярском крае
Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве
В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что в это время дети находились на улице.
«Погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — рассказал собеседник.
Прокуратура заявила, что проведет проверку версии о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Также из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.
Ранее следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.
Читайте также:
Стало известно, чем могла отравиться семья в Красноярском крае
Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве
В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
Дарья Осипова