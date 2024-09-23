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Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Mash: у актрисы Елены Кондулайнен парализовало правую половину тела
23 сентября 2024, 10:14
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

У актрисы Елены Кондулайнен парализовало правую половину тела. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По информации источника, она провела в больнице 44 дня. У артистки была парализована правая сторона тела, что стало следствием поражения мозга после инсульта. Помимо этого, у Кондулайнен наблюдались проблемы с ходьбой, нарушениями памяти и речи. Она жаловалась на слабость и головокружение.

Как сообщает Mash, звезду советских фильмов уже выписали из медучреждения. После месяца реабилитации ее состояние улучшилось: она стала увереннее передвигаться, улучшилась устойчивость и координация, а подвижность пальцев правой руки восстановилась.



Ранее стало известно, что в Красноярском крае несовершеннолетнему мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#драка
#медучреждения
#тела
Клиентка массажного салона Петербурга обвинила массажиста в изнасиловании
23 сентября 2024, 10:33

Фото: iStock/Jun

В центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошёл в студии на Лиговском проспекте, где мужчина проводил сеанс массажа.

По данным канала, 28-летняя жертва, испугавшись произошедшего, сразу позвонила подруге и попросила её обратиться в полицию. В ходе медицинского освидетельствования у пострадавшей были зафиксированы характерные травмы. Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.

Отмечается, что кроме массажа, Александр почти 10 лет работает мастером тренажера «ПравИло», который способствует симметричному растяжению тела.

Ранее лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#травмы
#инцидент
#мужчина
#расследование
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На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
Baza: на мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве
23 сентября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/ttretjak

На популярную мотоблогершу Анютумини напали в Москве, пишет Baza. Уточняется, что все произошло в минувшую субботу, 21 сентября.
На злоумышленнике были перчатки, спортивный костюм и камуфляжная маска. Нападавший сбросил блогера с ее железного коня, нанес ей удар, попытавшись угнать мотоцикл. Помимо всего прочего, девушке брызнули из баллончика в лицо.

«Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на нег, но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает балончик и предмет похожий на нож», — пояснила пострадавшая.

После неудачной попытки угона, нападавший ретировался, отобрав у блогерши телефон.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию.

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#россия
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#криминал
#мотоцикл
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Москвич устроил нарколабораторию на даче в Подмосковье
23 сентября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/ttretjak

Лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В принадлежащем москвичу частном доме в садоводческом товариществе, расположенном рядом с деревней Новиково, были изъяты канистры с химическими жидкостями, респиратор, электронные весы, тарелка и кастрюля с порошкообразным веществом, а также оборудование, необходимое для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что порошок является мефедроном.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#щёлково
#наркотики
#лаборатория
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба погибли
23 сентября 2024, 09:24

Фото: iStock/DrDjJanek

В Приморье в районе поселка Лучегорск на двух мужчин в дачном доме напал медведь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК России.
Сообщается, что мужчины погибли. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что погибшие были родственниками — отцом и сыном.

Минлесхоз пояснил, что на мужчин напал крупный взрослый бурый медведь. В связи со случившимся было выдано разрешение на отстрел. Сейчас предпринимаются меры для отлова хищника. Кроме того, стало известно, что за день до произошедшего медведь съел собаку, однако сообщено об этом не было.

Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.

До этого на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Уточняется, что инцидент произошел на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#погибшие
#инцидент
#мужчины
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Рядом с подмосковной деревней Аксёново загорелся лес, поджигателя ищут
23 сентября 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Фрянвского участкового лесничества — в одном километре от деревни Аксёново городского округа Щёлково, огонь удалось потушить, в настоящее время ведётся поиск виновного в поджоге, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Площадь пожара составила 0,02 гектара, заметить возгорание удалось с помощью системы видеомониторинга. В тушении приняли участие 12 лесных пожарных, было задействовано пять единиц техники. Борьба с огнём заняла два часа. Пожар был низовым и произошёл по вине человека, идёт работа по его выявлению», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за нарушение правил безопасности, ставшее причиной лесного пожара, в регионе назначены крупные штрафы: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#щёлково
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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#лесные пожары
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Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае
Продукция в магазине под Красноярском, где отравились семья, была с нарушениями
23 сентября 2024, 08:44

Фото: istockphoto/sudok1

Продукция в магазин Красноярского края, где семья приобрела курицу и пельмени, поступала с нарушениями. Об этом информирует Управление Россельхознадзора по региону в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

В сообщении отмечается, что по результатам анализа ФГИС «Меркурий» можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов и имел неизвестное происхождение.

Проведенный мониторинг показал, что за 2024 год был оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ на продукцию животного происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что ветеринарные документы на пельмени, которые могла употребить семья, были оформлены лишь 23 сентября и охватывали шесть партий общей массой 21 килограмм. Продукция поступила от четырех различных производителей, среди которых есть известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мониторинг
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В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
23 сентября 2024, 07:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка, проводится проверка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области.
Согласно кадрам, распространяемым в мессенджерах, конфликт, произошедший в прошлые выходные, затянул нескольких человек и перерос в драку с использованием палок, которыми были огорожены дворовые клумбы.

Сообщается, что на место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые идентифицировали участников конфликта. От всех сторон были приняты заявления, организовано проведение проверки.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#конфликт
#происшествия
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Вандала, разгромившего могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержали
23 сентября 2024, 07:41

Фото: iStock/dragana991

Молодой человек разрушил могилу Александра Маслякова. Он выдернул крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться на самокате, но был задержан. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Сообщается, что охранникам удалось задержать нарушителя. Они вывели его с территории кладбища и дождались прибытия полиции. Затем он был доставлен в отделение.

Отмечается, что данный гражданин является жителем столицы, родился он в 2004 году. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Согласно предварительной информации, молодой человек был под воздействием запрещенных веществ. После допроса его направят на наркотическую экспертизу. На данный момент территория захоронения уже приведена в порядок.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кладбища
#человек
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Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
23 сентября 2024, 07:28

Фото: iStock/wutwhanfoto

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

«Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному», — сказали журналистам.

Сообщается, что следователи продолжают проводить следственные мероприятия. В рамках дела был допрошен фельдшер, родственники семьи, а также продавец и хозяин магазина. Помимо этого, были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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