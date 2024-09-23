Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Фото: istockphoto/maxim4e4ek
У актрисы Елены Кондулайнен парализовало правую половину тела. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По информации источника, она провела в больнице 44 дня. У артистки была парализована правая сторона тела, что стало следствием поражения мозга после инсульта. Помимо этого, у Кондулайнен наблюдались проблемы с ходьбой, нарушениями памяти и речи. Она жаловалась на слабость и головокружение.
Как сообщает Mash, звезду советских фильмов уже выписали из медучреждения. После месяца реабилитации ее состояние улучшилось: она стала увереннее передвигаться, улучшилась устойчивость и координация, а подвижность пальцев правой руки восстановилась.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае несовершеннолетнему мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае
В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались
В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
Как сообщает Mash, звезду советских фильмов уже выписали из медучреждения. После месяца реабилитации ее состояние улучшилось: она стала увереннее передвигаться, улучшилась устойчивость и координация, а подвижность пальцев правой руки восстановилась.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае несовершеннолетнему мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае
В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались
В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
Дарья Осипова