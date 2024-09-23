Стало известно, чем могла отравиться семья в Красноярском крае

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Семья в Красноярском крае могла отравиться пестицидами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице.
По данным канала, дети могли перепутать пестициды с приправами и насыпать их в еду. Во время обысков в доме был обнаружен пакет со средствами от насекомых. Сообщается, что его изъяли на экспертизу. Помимо этого, соседи рассказали, что мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу.
Ранее сообщалось, что родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.
Помимо этого, глава семейства позже сжёг упаковку от пельменей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
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По данным канала, дети могли перепутать пестициды с приправами и насыпать их в еду. Во время обысков в доме был обнаружен пакет со средствами от насекомых. Сообщается, что его изъяли на экспертизу. Помимо этого, соседи рассказали, что мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу.
Ранее сообщалось, что родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.
Помимо этого, глава семейства позже сжёг упаковку от пельменей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
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Дарья Осипова