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В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка, проводится проверка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области.
Согласно кадрам, распространяемым в мессенджерах, конфликт, произошедший в прошлые выходные, затянул нескольких человек и перерос в драку с использованием палок, которыми были огорожены дворовые клумбы.
Сообщается, что на место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые идентифицировали участников конфликта. От всех сторон были приняты заявления, организовано проведение проверки.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что на место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые идентифицировали участников конфликта. От всех сторон были приняты заявления, организовано проведение проверки.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова