В Уфе два человека пострадали во время давки в ТЦ на акции ко Дню влюбленных
Подросток и девушка получили переломы во время давки в торговом центре «Планета» в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
К Дню всех влюблённых организаторы мероприятия в торговом центре подготовили для посетителей специальные сертификаты. В рамках акции «7000 шаров» с потолка начали спускаться воздушные шары, в двадцати из которых были спрятаны призы. Это вызвало бурную реакцию: люди толпились, стараясь поймать и лопнуть шары, чтобы найти свои выигрыши.
По информации Минздрава, бригада скорой помощи госпитализировала двух человек. Мальчик, родившийся в 2014 году, был доставлен в детскую городскую больницу №17, где ему наложили гипсовую повязку. 27-летняя девушка поступила в травматологическое отделение ГКБ №21 с закрытым переломом, состояние которой врачи оценивают как средней тяжести.
Читайте также: