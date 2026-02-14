Петербуржец напал на полицейского с катаной

14 февраля 2026, 18:11

В Петербурге арестовали мужчину за нападение с катаной на полицейского

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал мужчину, напавшего с катаной на полицейского. Об этом сообщила сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.