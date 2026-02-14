Петербуржец напал на полицейского с катаной
В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал мужчину, напавшего с катаной на полицейского. Об этом сообщила сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Согласно информации следствия, 12 февраля в квартире дома на улице Окуловской нетрезвый россиянин, выражая несогласие с задержанием своего знакомого по подозрению в разбое, ударил одного из сотрудников правоохранительных органов катаной по руке. В результате полицейский получил травмы мышц, суставов и сухожилий, а также резаную рану кисти.
На судебном заседании обвиняемый не стал давать показания по делу, но не выразил возражений против продления срока содержания под стражей до 11 апреля.
Ранее сообщалось, что в российской поликлинике пациент устроил дебош и напал с ножом на полицейского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
