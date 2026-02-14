В Энгельсе восемь человек госпитализированы после ДТП с троллейбусом
В Энгельсе в Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной службе спасения.
На улице Максима Горького произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля марки Changan. В результате ДТП травмы получили шесть пассажиров троллейбуса и двое человек из автомобиля. Все пострадавшие доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и дорожно-патрульной службы, которые выясняют причины аварии.
