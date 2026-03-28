Дома затопило, а дороги стали реками: Дагестан столкнулся с мощной стихией
Из-за обильных осадков произошло подтопление подстанций «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская», что оставило значительную часть столицы республики без электроснабжения. Об этом пишет «Российская газета».
По данным «Дагэнерго», свет аварийно отключили в 132 населенных пунктах, расположенных в 14 районах. Ситуацию усугубляет сильный ветер, порывы которого достигали 24 м/c. Последствия непогоды затронули систему водоснабжения. Из-за аварийного отключения электричества на насосной станции «Вузовское озеро» и Хушетских очистных сооружениях в Махачкале наблюдаются перебои с подачей воды, а в ряде районов она отсутствует полностью.
Наиболее сложная обстановка сохраняется на дорогах. Очевидцы сообщают корреспонденту «РГ» о затоплении проспектов Петра Первого и Акушинского. Движение по проспекту Петра Первого, являющемуся кратчайшим маршрутом, связывающим Махачкалу с Каспийском и аэропортом, полностью парализовало. Автомобили оказались заблокированными в воде, многие водители были вынужденными бросить заглохший транспорт.
Кроме того, по свидетельствам горожан, селевые потоки, сходящие с горы Тарки-Тау, сносят припаркованные машины. Сложная ситуация складывается и в частном секторе, где вода зашла во дворы и жилые помещения. В Минприроды Дагестана пояснили, что причиной ухудшения гидрологической обстановки стал размыв берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка. С раннего утра специалисты ведут работу по ликвидации заторов на водоемах.
Из-за остановки общественного транспорта жители Махачкалы передвигаются по городу пешком, преодолевая путь по колено в воде. Резкий скачок цен зафиксировали на рынке такси. Журналист проверил стоимость поездки в агрегаторах — если в обычные дни она составляла около 200 рублей, то сейчас минимальная стоимость достигла 600 рублей.
Читайте также: