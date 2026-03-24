Стало известно, придут ли в Москву в марте дожди
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о продолжительной ситуации с высоким давлением в средней полосе России. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, до конца марта существенных изменений в погоде не ожидается. Специалист отметил, что мы не увидим осадков. Шувалов добавил, что период без дождей затянулся.
«Если бы это происходило в июле, мы бы уже говорили о засухе. Однако сейчас снег ещё не сошёл», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе на текущей неделе сохранится теплая и солнечная погода, которая продлится до субботы.
До этого руководитель прогностического центра «Метео» в беседе с «Радио 1» заявил, что нынешний март стал контрастной сменой декораций после затяжной зимы.