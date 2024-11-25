Домашние свиньи разорвали на куски школьницу в Красноярском крае

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Домашние свиньи убили школьницу в Красноярском крае. Животные буквально разорвали тело девочки на куски. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 17-летняя девушка следила за домашним хозяйством, пока ее родители были в Красноярске. Вечером 23 ноября она пошла кормить свиней. Там агрессивная свиноматка сбила девочку с ног. Она упала, ударилась головой и потеряла сознание. Тогда на нее накинулись другие свиньи и растерзали ее. По данным следствия, смерть подростка наступила от кровопотери после того, как животные порвали ей бедренную артерию левой ноги.
Родители забеспокоились, когда дочь перестала выходить на связь. Они попросили соседа проверить все ли в порядке. Когда он зашел в свинарник, то обнаружил части тела одиннадцатиклассницы в свинарнике.
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