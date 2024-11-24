Два россиянина упали во время прыжка с парашютом

Фото: iStock/German-skydiver
Два парашютиста получили травмы во время прыжка в Подмосковье. Об этом информирует РЕН ТВ.
Утверждается, что пострадавшие неудачно приземлились. С повреждениями различной степени тяжести мужчин 21 и 49 лет госпитализировали в больницу.
Иные подробности случившегося не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Коломне после прыжка с парашютом погиб экс-владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио – Рязань» Сергей Цыганов. Гибели бизнесмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Иные подробности случившегося не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Коломне после прыжка с парашютом погиб экс-владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио – Рязань» Сергей Цыганов. Гибели бизнесмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова