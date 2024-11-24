Курсантка ФСИН из Свердловской области свела счеты с жизнью

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Третьекурсница рязанской академии ФСИН из Свердловской области Арина К. свела счеты с жизнью, пишет Telegram-канал «Генерал ФСИН». По данным портала YA62.ru, девушка была курсантом экономического факультета. Известно, что погибшая обвинила преподавателей в своей смерти.
Согласно открытым источникам, девушка с одинаковыми ФИО и датой рождения родилась и училась в Пензенском регионе.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области проинформировали о недостоверных данных. По информации ведомства, свердловский ГУФСИН не имел контракта с кандидатом и не направлял его на обучение, пишет URA.RU.
Также мама погибшей третьекурсницы поговорила с журналистами URA.RU, сказав, что они из Пензенской области и не жили в Свердловской.
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В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области проинформировали о недостоверных данных. По информации ведомства, свердловский ГУФСИН не имел контракта с кандидатом и не направлял его на обучение, пишет URA.RU.
Также мама погибшей третьекурсницы поговорила с журналистами URA.RU, сказав, что они из Пензенской области и не жили в Свердловской.
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Никита Кротов