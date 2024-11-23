Распылившего газ в лицо пассажиру трамвая школьника задержали в Петербурге

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В Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая, проинформировали в региональном главке МВД России. Уточняется, что инцидент произошел 17 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», — сказано в сообщении.Как рассказали полицейские, один из пассажиров ехал с женой и заступился за кондуктора, с которым у подростков произошел конфликт, в ответ он получил газом из баллончика.
Известно, что подозреваемого семиклассника уже привлекали за разбой.
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Никита Кротов