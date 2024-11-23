Распылившего газ в лицо пассажиру трамвая школьника задержали в Петербурге

В Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая, проинформировали в региональном главке МВД России. Уточняется, что инцидент произошел 17 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».