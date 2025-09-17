Домашний питон убил двухлетнюю девочку во Флориде

17 сентября 2025, 18:05

Mirror: домашний Питон в США задушил двухлетнюю девочку во сне

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

Двухлетняя девочка из американской Флориды погибла во сне из-за домашнего питона. Об этом пишет Mirror.