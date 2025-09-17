Домашний питон убил двухлетнюю девочку во Флориде
Двухлетняя девочка из американской Флориды погибла во сне из-за домашнего питона. Об этом пишет Mirror.
По данным СМИ, все произошло в 2009 году, когда вылезший из клетки питомец забрался в кроватку жертвы и обвил ее шею. Произошедшее предали огласке недавно.
Мать ребёнка, Джарен Хэйр из округа Самтер, признали виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении обязанностями по уходу за ребёнком. Она отбыла 12 лет тюремного срока и освободилась в 2021 году. Её партнёр, Чарльз «Джейсон» Дарнелл, получил такой же срок и вышел на свободу на девять месяцев раньше Хэйр.
На суде адвокаты утверждали, что змея была ручным питомцем, и пара не ожидала трагедии, но присяжные отвергли эти доводы, посчитав, что взрослые должны были обеспечить безопасность двухлетнего ребёнка и предотвратить любую опасность. При вынесении приговора прокурор отметил, что ответственность за смерть лежит на взрослых, а не на животном, называя змею проявлением «дикой природы».
