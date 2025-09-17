Достижения.рф

Домашний питон убил двухлетнюю девочку во Флориде

Mirror: домашний Питон в США задушил двухлетнюю девочку во сне
Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

Двухлетняя девочка из американской Флориды погибла во сне из-за домашнего питона. Об этом пишет Mirror.



По данным СМИ, все произошло в 2009 году, когда вылезший из клетки питомец забрался в кроватку жертвы и обвил ее шею. Произошедшее предали огласке недавно.

Мать ребёнка, Джарен Хэйр из округа Самтер, признали виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении обязанностями по уходу за ребёнком. Она отбыла 12 лет тюремного срока и освободилась в 2021 году. Её партнёр, Чарльз «Джейсон» Дарнелл, получил такой же срок и вышел на свободу на девять месяцев раньше Хэйр.

На суде адвокаты утверждали, что змея была ручным питомцем, и пара не ожидала трагедии, но присяжные отвергли эти доводы, посчитав, что взрослые должны были обеспечить безопасность двухлетнего ребёнка и предотвратить любую опасность. При вынесении приговора прокурор отметил, что ответственность за смерть лежит на взрослых, а не на животном, называя змею проявлением «дикой природы».

Никита Кротов

