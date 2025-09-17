«Слышала их крики по телефону»: Мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла

17 сентября 2025, 17:48

Суд в Мельбурне отпустил под залог женщину, обвиняемую в гибели двух дочерей

Фото: Istock/Kara Capaldo

В Мельбурне 26-летняя женщина оставила троих своих детей одних в доме, где произошёл пожар. Она ушла вместе с партнёром, чтобы купить запчасти для автомобиля. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию. Инцидент произошёл в сентябре прошлого года.