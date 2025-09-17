«Слышала их крики по телефону»: Мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла
В Мельбурне 26-летняя женщина оставила троих своих детей одних в доме, где произошёл пожар. Она ушла вместе с партнёром, чтобы купить запчасти для автомобиля. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию. Инцидент произошёл в сентябре прошлого года.
Полиция утверждает, что Шания Ли отсутствовала дома более часа. Она слышала крики своих детей через телефон, который транслировал запись с домашних камер, но не позвонила в службу спасения и не вернулась. Две её дочери, пяти и одного года, погибли. Трёхлетняя дочь выжила.
Семья переехала в этот дом за неделю до происшествия. Пожар начался в спальне, откуда женщина вышла последней. Спасателей вызвали соседи. Версию умышленного поджога правоохранители не рассматривают.
Суд отпустил женщину под залог. Заседание по делу ожидается в январе. Полиция выступала против её освобождения, так как с матерью связывают ещё девять инцидентов с участием детей. В частности, она уже оставляла их без присмотра.
