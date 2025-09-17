Пожилой петербуржец признался в растлении воспитанниц пансиона Минобороны
Пожилой звукорежиссёр признался в домогательствах к одной из воспитанниц пансиона Минобороны России в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
По версии следствия, инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный мужчина растлил 14-летнюю девочку в здании пансиона.
Накануне, 16 сентября, задержали 61-летнего звукорежиссёра. Мужчина работает в культурном центре.
Петербуржец признался, что год назад потрогал воспитанницу пансиона за интимные места. Он не стал отвергать обвинения и написал явку с повинной.
Пока мужчину отпустили с обязательством о явке в Следственный комитет по первому требованию.
