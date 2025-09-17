«Шаурма с сальмонеллезом»: В Москве суд вынес приговор владельцу опасного кафе
Суд вынес приговор шести участникам дела о массовом отравлении в московском кафе на улице Софьи Ковалевской. Об этом написал Telegram-канал «Прокуратура Москвы».
В 2023 году после употребления шаурмы, которую приготовили с нарушением санитарных норм, пострадали 50 человек. 30 из них госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез». Суд признал виновными индивидуального предпринимателя, повара, поставщика мяса, генерального директора компании-производителя и его заместителя.
Их осудили за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также за организацию незаконной миграции. Следствие установило, что обвиняемые действовали по предварительному сговору.
Они поставляли и продавали мясо без маркировки, сроков годности и документов. Владелец знал об этом, но продолжал торговлю.
Читайте также: