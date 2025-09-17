«Шаурма с сальмонеллезом»: В Москве суд вынес приговор владельцу опасного кафе

17 сентября 2025, 17:19

В Москве суд вынес приговор по делу о массовом отравлении шаурмой

Фото: Istock/YuraWhite

Суд вынес приговор шести участникам дела о массовом отравлении в московском кафе на улице Софьи Ковалевской. Об этом написал Telegram-канал «Прокуратура Москвы».