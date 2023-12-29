Домашняя кошка спасла пожилую хозяйку от агрессивного мужчины

Фото: istock / Nils Jacobi
В Соединенных Штатах кошка спасла жизнь престарелой хозяйки, остановив напавшего на нее мужчину. Об этом пишет San Antonio Express-News.
Инцидент произошел в городе Сан-Антонио, штат Техас, в Рождество, 25 декабря. 74-летняя женщина рассказала, что несколько лет назад состояла в романтических отношениях 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном. Недавно у мужчины сгорел дом, и американка разрешила ему временно поселиться у нее.
В праздничный день он попросил бывшую избранницу дать ему на время машину, но она отказалась. Тогда Деруэн разозлился и набросился на женщину. Мужчина толкнул ее на кровать и начал душить, держа шею и закрывая рот и нос. Женище удалось сбежать благодаря кошке, которая набросилась на агрессивного мужчину. Он боялся кошек, поэтому остановился.
Читайте также:
Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах
Алина Юрчак