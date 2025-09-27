Домашняя курица сбежала от хозяина и уехала на 40 километров от дома на машине
Домашняя курица уехала от своего владельца в Великобритании на автомобиле. Об этом информирует BBC.
58-летний Дэйв Джейкобс обнаружил сбежавшую курицу, когда спускался к морю. Его внимание привлекла птица, сидящая на дороге, что показалось ему необычным. Мужчина решил поймать её.
Джейкобс поделился информацией о находке в социальных сетях, после чего с ним связался фермер из соседнего поселка. Тот узнал свою курицу и предположил, что она запрыгнула на запасное колесо автомобиля его друга, преодолев таким образом 40 километров. В конце концов, птицу вернули ее владельцу.
Читайте также: