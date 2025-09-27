Пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя, когда машину остановила ДПС

27 сентября 2025, 16:25

Во Владикавказе пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя

Фото: iStock/Fedorovekb

Во Владикавказе сотрудники ДПС остановили Porsche Cayenne, и пассажир авто случайно выстрелил в себя. Об этом пишут местные Telegram-каналы.