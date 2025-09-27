Пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя, когда машину остановила ДПС
Во Владикавказе сотрудники ДПС остановили Porsche Cayenne, и пассажир авто случайно выстрелил в себя. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел на пересечении Московского шоссе и улицы Калинина, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем машины находилась 37-летняя женщина. Пока она общалась с полицейскими, из салона машины раздался выстрел.
Как выяснилось, 33-летний пассажир, который имел при себе травматический пистолет, решил подготовить оружие в ожидании проверки. Во время манипуляций с пистолетом, когда он проверял наличие патронов, произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала ему в голень.
