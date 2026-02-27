Достижения.рф

В российском регионе домашняя собака прокусила череп младенцу

В пригороде Барнаула собака прокусила череп десятимесячной девочке
Фото: Istock/Srinuan Hirunwat

В пригороде Барнаула собака укусила десятимесячную девочку. Подробности сообщает «Вести Алтай».



Чрезвычайное происшествие случилось, когда ребёнок находился на полу. В момент кормления домашней собаки девочка приблизилась к животному. Пёс проявил агрессию и укусил малышку за голову.

В результате нападения собака прокусила ребёнку череп. Медики экстренно доставили пострадавшую в больницу Барнаула. Сейчас врачи наблюдают за её состоянием. По предварительным сведениям, малышка получила серьёзные травмы, задет мозг. Полиция и следователи начали проверку по факту случившегося.

Ольга Щелокова

