В российском регионе домашняя собака прокусила череп младенцу
В пригороде Барнаула собака укусила десятимесячную девочку. Подробности сообщает «Вести Алтай».
Чрезвычайное происшествие случилось, когда ребёнок находился на полу. В момент кормления домашней собаки девочка приблизилась к животному. Пёс проявил агрессию и укусил малышку за голову.
В результате нападения собака прокусила ребёнку череп. Медики экстренно доставили пострадавшую в больницу Барнаула. Сейчас врачи наблюдают за её состоянием. По предварительным сведениям, малышка получила серьёзные травмы, задет мозг. Полиция и следователи начали проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось о происшествии в Кемерове, где владельца собаки наказали за нападение на ребёнка.
