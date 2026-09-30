Домодедовские таможенники изъяли у туристки из ОАЭ брендовые вещи на 4,2 млн
Домодедовские таможенники нашли в багаже 33-летней россиянки, прилетевшей из Шарджи (ОАЭ), незадекларированные товары известных брендов на 4,2 млн рублей. Подробности сообщает пресс-служба ФТС России.
Инспекторы остановили женщину в «зелёном» коридоре. В чемодане они обнаружили 32 изделия: серьги, туфли, брелок в виде льва, сумку Schiaparelli, пепельницы Saint Laurent, тапочки Gucci, аксессуары Miu Miu и Louis Vuitton.
Куртку Hermès, сумку Saint Laurent и колье Van Cleef & Arpels пассажирка сняла с себя, а ещё одну сумку Chanel достала из брюк. Девушка объяснила, что спрятала сумку из-за страха кражи, а таможенных правил она не знает.
Экспертиза подтвердила подлинность изделий. Украшения сделаны из медного сплава с золотым покрытием и золота 750 пробы со вставками из оникса. Таможенники возбудили дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Женщине грозит штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.
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