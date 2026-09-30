Домодедовские таможенники изъяли у туристки из ОАЭ брендовые вещи на 4,2 млн

30 сентября 2026, 10:52

Фото: пресс-служба ФТС России

Домодедовские таможенники нашли в багаже 33-летней россиянки, прилетевшей из Шарджи (ОАЭ), незадекларированные товары известных брендов на 4,2 млн рублей. ​Подробности сообщает пресс-служба ФТС России.