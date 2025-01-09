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Домогательства школьников? За что на самом деле в Красноярске убили 25-летнего чемпиона России по борьбе Антона Якименко

Антон Якименко (Фото: соцсети)

Антон Якименко (Фото: соцсети)

В ночь на 2 января в Красноярске во время вечеринки ударом ножа в сердце убили 25-летнего чемпиона российского первенства по вольной борьбе среди юниоров Антона Якименко. Следствие считает, что причиной убийства стал бытовой конфликт на фоне алкогольного опьянения участников мероприятия, однако существует и другая версия. Подробности приводит «Радио 1».

Официальная версия убийства


Антон Якименко (Фото: соцсети)

В настоящее время следователи продолжают расследовать убийство Якименко. Обвинение в совершении преступления предъявлено 26-летнему жителю Красноярска.



По данным следствия, ночью 1 января 2025 года потерпевший употреблял алкогольные напитки в компании четверых приятелей в квартире, расположенной по улице Чернышевского. В какой-то момент между Якименко и одним из его товарищей возник конфликт на почве взаимных оскорблений.

«Участник ссоры взял нож и нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Убийцу задержали и предъявили обвинение, заключив под стражу. Он уже признал свою вину, однако подробностей убийства вспомнить не может ввиду сильного алкогольного опьянения.

Спас школьников от домогательств — другая версия убийства


По Сети расходится версия, что Антон ценой своей жизни защитил школьников, которые якобы пришли в гости, а друзья спортсмена начали до них домогаться. Тогда Якименко заступился за них, за что и получил роковой удар ножом прямо в сердце. Его гражданская жена Оксана считает подобный вариант событий вполне правдоподобным.

«Зная Антона, я не сомневаюсь, что он мог заступиться за школьников», — сказала женщина в беседе с KP.RU.

Следствие изучило эту версию, однако пришло к выводу, что никаких несовершеннолетних в квартире не было, а причиной убийства стал банальный бытовой конфликт. Никто из свидетелей присутствия школьников не подтвердил.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Спортивная карьера Якименко


Якименко был бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей 2015 года в весовой категории до 46 кг. В 2017 году победил на международном турнире по вольной борьбе среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и на турнире на призы Заура Батаева. Однако был вынужден завершил карьеру из-за травмы.

По словам знакомых, в последние годы он не занимался спортом и злоупотреблял алкоголем. Сожительница спортсмена тем временем утверждает, что Антон посвящал все свое свободное время воспитанию их совместной трехлетней дочери.

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#статьи
В Китае началась проверка по факту обнаружения поддельных товаров из России
09 января 2025, 16:03

Фото: istockphoto/f11photo

Шанхайское управление по надзору за рынком инициировало проверку в отношении 47 местных магазинов. Причиной стало обнаружение подделок, продаваемых под видом настоящих товаров из России.
Об этом сообщили в эфире Центрального народного радио Китая. Торговые точки, которые позиционировали себя как специализированные павильоны по продаже российских товаров, осуществляли деятельность без необходимой документации. Доля товаров, на самом деле импортированных из России, была в них слишком низка. Их выставляли в разных отделах магазинов, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

В управлении потребовали от магазинов чётко разграничить товары производства разных стран и обеспечить их понятной и узнаваемой маркировкой со всей необходимой для покупателей информацией. Всего в Шанхае возбуждено шесть дел в связи с так называемыми «павильонами российских товаров», название которых не соответствует действительности.

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#россия
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В Москве задержаны организаторы сети массажных салонов, оказывающих интимные услуги
СОБР задержал организаторов подпольной сети массажных салонов в столице
09 января 2025, 15:53

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Сотрудники СОБР «‎Столица» Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами из МВД России провели операцию, в результате которой были задержаны восемь человек, подозреваемых в незаконной деятельности по оказанию интимных услуг. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.
По предварительным данным, организатором преступной схемы стал 38-летний москвич, ранее судимый за аналогичное правонарушение. Он руководил сетью массажных салонов, где осуществлялась незаконная деятельность. Остальные задержанные исполняли роли администраторов, операторов колл-центра и обеспечивали хозяйственные нужды бизнеса.

В ходе операции были выявлены пять массажных салонов в Москве, которые использовались для осуществления противоправной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили колл-центр в Иваново, который занимался координацией работы салонов, поддержкой их сайтов и набором персонала.

Во время обысков по всем адресам были изъяты вещественные доказательства: документы, деньги и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Саратове женщина избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дело
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Mash: В Челябинске цыгане украли иконы во время обряда Крещения
09 января 2025, 15:40

Фото: istockphoto/dimid_86

Столетний образ Божьей матери похитила группа цыган по время крестин в храме Челябинска. Это произошло на следующий день после праздника Рождества Христова.
8 января цыгане привели детей крестить. Во время таинства двое мужчин похитили икону Божьей матери «Не рыдай Мене, Мати». Кроме того, они прихватили литографии Христа и Оптинских старцев. Перед кражей они перекрестились.
Обнаружив пропажу, настоятель храма обратился за помощью к прихожанам, а те, в свою очередь, к местным влиятельным цыганам.

Авторитеты диаспоры провели с ворами разъяснительную беседу. Ранним утром те явились в храм до открытия с иконами в руках и слёзно просили простить их. Образы приняли и поместили обратно на иконостас, а раскаявшихся грешников отпустили.

Однако правоохранители их не простили. В настоящее время полиция проводит проверку по факту кражи.

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#икона
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Женщина избила медиков скорой помощи
В Саратове женщина избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов
09 января 2025, 15:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вечер, который должен был стать обычным для сотрудников скорой медицинской помощи, обернулся для них настоящим шоком. В одном из жилых домов на улице Исаева произошел инцидент, в котором пострадали две медсестры – 36 и 26 лет. Об этом пишет РИА Новостии со ссылкой на пресс-службу СУСК России по Саратовской области.
По информации следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области, женщина, вызвавшая скорую помощь, неожиданно отказалась от медицинской помощи и, вместо того чтобы выразить благодарность, проявила агрессию. В результате она избила прибывших на вызов медиков, что стало причиной обращения в правоохранительные органы.

Следственный отдел по Волжскому району города Саратова незамедлительно отреагировал на инцидент. В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся побоев.

Ранее стало известно, что заведующий хирургическим отделением в больнице Нижневартовска несколько лет продавал очереди на операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное инцидент
#скорая помощь
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Полицейские спасли химчан от нападения агрессивных собак
09 января 2025, 15:19

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельствах нападения собак на людей в городском круге Химки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В дежурную часть МВД в Химках поступило сообщение о том, что на улице Кудрявцева две собаки нападают на граждан. Прибывшим на место полицейским удалось закрыть агрессивных питомцев в подъезде одного из домов до приезда хозяина. Им оказался местный житель 1970 года рождения. В результате инцидента один человек с укусами обратился в медучреждение», – говорится в сообщении.
По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

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Устроивший стрельбу глава администрации села в ХМАО отправлен под арест
09 января 2025, 14:44

Фото: istockphoto/ESOlex

Суд отправил под арест главу администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе Сергея Грубцова. Ранее он, будучи в изрядном подпитии, обстрелял из карабина дом бойфренда своей 12-летней дочери.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ХМАО. О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. Тогда глава поселковой администрации написал заявление в полицию, однако дело никак не двигалось. Последней каплей стала запись интимных встреч ханты-мансийской Лолиты с её бойфрендом, которую одноклассники девочки слили в сеть. Видео дошло до отца.

Изрядно разогревшись спиртным, Грубцов взял нарезной карабин «Тигр» и отправился к дому возлюбленного своей дочери. Обстреляв здание, чиновник отправился бродить с оружием по посёлку. Когда прибывшие полицейские попытались задержать стрелка, он укрылся в доме своего знакомого и открыл огонь и по ним. В итоге его задержали, к счастью, живым. Теперь оскорблённому в отцовских чувствах Грубцову может грозить до 15 лет лишения свободы. В основном — из-за стрельбы по представителям власти.

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В Мариуполе девушка отрезала половой орган своему молодому человеку в ходе ссоры
09 января 2025, 14:38

Фото: iStock/ipopba

Жительница Мариуполя отрезала половой орган своему молодому человеку, с которым ссорилась всю ночь во время новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 31-летняя Алёна и её 36-летний возлюбленный Денис сильно поругались в ночь на 4 января. Они несколько часов выясняли отношения, однако в какой-то момент девушка схватилась за нож и отрезала мужчине половой орган.

В настоящее время он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Девушку задержали правоохранители, проводится проверка. Ранее она уже была судима за ложное сообщение об угрозе гражданам.

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В подмосковном Солнечногорске мигрант поджёг дом с тремя людьми внутри
09 января 2025, 14:23

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В городе Солнечногорск Московской области 38-летний мигрант поджёг жилой дом. В это время внутри находились три человека.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Известно, что таким образом иностранец собирался расправиться с двумя своими знакомыми. Третий человек оказался на месте происшествия случайно. Злоумышленник взял канистру бензина, облил дом в районе входной двери и крыльца, а затем поджёг.

По словам собеседника издания, 42-летняя женщина не сумела выбраться из горящего дома и погибла на месте происшествия. Двое других людей смогли эвакуироваться.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Фигурант уже задержан, его допрашивают. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего.

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В Подмосковье полицейские нашли в машине у двух москвичей около 1 кг наркотиков
09 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto.com/Artem Stepanov

Почти килограмм гашиша обнаружили подмосковные полицейские под капотом машины, на которой ехали по трассе А-104 два жителя Москвы 36 и 37 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Машину остановили рядом с рабочим посёлком Икша Дмитровского городского округа. При досмотре автомобиля полицейские изъяли из-под капота обмотанный изолентой свёрток. Экспертиза показала, что его содержимым является наркотик гашиш общей массой свыше 950 граммов», — говорится в сообщении.
Задержанные рассказали, что забрали наркотик в доме одного из садоводческих товариществ Дмитровского округа и везли в Москву для продажи.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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