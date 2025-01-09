Домогательства школьников? За что на самом деле в Красноярске убили 25-летнего чемпиона России по борьбе Антона Якименко

Антон Якименко (Фото: соцсети)
В ночь на 2 января в Красноярске во время вечеринки ударом ножа в сердце убили 25-летнего чемпиона российского первенства по вольной борьбе среди юниоров Антона Якименко. Следствие считает, что причиной убийства стал бытовой конфликт на фоне алкогольного опьянения участников мероприятия, однако существует и другая версия. Подробности приводит «Радио 1».
Официальная версия убийства
Антон Якименко (Фото: соцсети)
В настоящее время следователи продолжают расследовать убийство Якименко. Обвинение в совершении преступления предъявлено 26-летнему жителю Красноярска.
По данным следствия, ночью 1 января 2025 года потерпевший употреблял алкогольные напитки в компании четверых приятелей в квартире, расположенной по улице Чернышевского. В какой-то момент между Якименко и одним из его товарищей возник конфликт на почве взаимных оскорблений.
«Участник ссоры взял нож и нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Убийцу задержали и предъявили обвинение, заключив под стражу. Он уже признал свою вину, однако подробностей убийства вспомнить не может ввиду сильного алкогольного опьянения.
Спас школьников от домогательств — другая версия убийства
По Сети расходится версия, что Антон ценой своей жизни защитил школьников, которые якобы пришли в гости, а друзья спортсмена начали до них домогаться. Тогда Якименко заступился за них, за что и получил роковой удар ножом прямо в сердце. Его гражданская жена Оксана считает подобный вариант событий вполне правдоподобным.
«Зная Антона, я не сомневаюсь, что он мог заступиться за школьников», — сказала женщина в беседе с KP.RU.
Следствие изучило эту версию, однако пришло к выводу, что никаких несовершеннолетних в квартире не было, а причиной убийства стал банальный бытовой конфликт. Никто из свидетелей присутствия школьников не подтвердил.
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Спортивная карьера Якименко
Якименко был бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей 2015 года в весовой категории до 46 кг. В 2017 году победил на международном турнире по вольной борьбе среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и на турнире на призы Заура Батаева. Однако был вынужден завершил карьеру из-за травмы.
По словам знакомых, в последние годы он не занимался спортом и злоупотреблял алкоголем. Сожительница спортсмена тем временем утверждает, что Антон посвящал все свое свободное время воспитанию их совместной трехлетней дочери.
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