В Мариуполе девушка отрезала половой орган своему молодому человеку в ходе ссоры

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Жительница Мариуполя отрезала половой орган своему молодому человеку, с которым ссорилась всю ночь во время новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 31-летняя Алёна и её 36-летний возлюбленный Денис сильно поругались в ночь на 4 января. Они несколько часов выясняли отношения, однако в какой-то момент девушка схватилась за нож и отрезала мужчине половой орган.
В настоящее время он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Девушку задержали правоохранители, проводится проверка. Ранее она уже была судима за ложное сообщение об угрозе гражданам.
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В настоящее время он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Девушку задержали правоохранители, проводится проверка. Ранее она уже была судима за ложное сообщение об угрозе гражданам.
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Анастасия Чинкова