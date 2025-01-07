Россиянина застрелили на отдыхе в Грузии, а его спутницу пытались изнасиловать: что известно о жестоком убийстве туриста

Убитый в Грузии Виктор (Фото: соцсети)
38-летний россиянин Виктор Соловьев вместе со своей девушкой Алиной 2 января отправился на отдых в Грузию, откуда уже не вернулся. В ночь на 5 января его застрелили, а спутницу чуть не изнасиловали. Подробности загадочного нападения приводит «Радио 1».
Похищение и убийство
В ночь на 5 января Виктор с Алиной выехали на горнолыжный курорт Тетнульди. По дороге пара остановилась, чтобы сделать красивое фото на фоне снегопада возле туннеля. В этот момент мимо проезжал белый «Субару». Внутри было двое мужчин, которые остановились и поинтересовались, нужна ли туристам какая-то помощь. Получив отказ, неизвестные уехали.
Позже этот же автомобиль пара встретила еще раз на дороге Зугдиди – Местия. На этот раз встреча стала роковой. Водитель уже сам обратился к Виктору за помощью, он попросил дать ему насос. Выходя из машины, россиянин на всякий случай взял с собой нож, как будто предчувствовал неладное. На улице, действительно начался конфликт. Позже девушка рассказала, что мужчины выясняли, зачем пара фотографировала их возле туннеля.
«Из "Субару" вышли двое, и Виктора отвели за автомобиль. После чего девушка услышала два выстрела. Один бандит сел за "субару", второй за "шкоду" Виктора, и ехали так дальше какое-то время. Затем девушку бросили в "шкоде" и скрылись на "Субару"», — передает Shot слова родственников Виктора.
Сама Алина позже рассказала и о попытке изнасилования. Мужчины забрали два мобильных телефона, но был третий, который они не заметили, именно по этому мобильному Алине удалось позвонить в полицию. Ее спасли и начали искать Виктора.
Фото: iStock/ipopba
Поиски россиянина
Виктора искали почти двое суток и нашли мертвым в реке Накра. Сначала нашли «Субару» со следами крови, а вечером 6 января обнаружили тело самого россиянина.
Следствие установило, что двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения ограбили Виктора, выстрелили в него, а тело сбросили в реку Накра.
«Следствием установлено, что 5 января фигуранты ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, а один из них, В.С., 1986 года рождения, был похищен и застрелен. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый позже бросил тело в реку и скрылся», — говорится в заявлении МВД Грузии.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Им предъявили обвинение в преднамеренном убийстве, разбое и незаконном обороте оружия. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Кем же был Виктор
Виктор был предпринимателем из Тулы. В последнее время он жил в Москве, где и была зарегистрирована его фирма по производству пластмассовых изделий «Виюс». Он много путешествовал по России и Европе. В Грузии он был уже не в первый раз, но это путешествие стало для него последним.
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