Домогавшийся девочки подмосковный водитель-мигрант пытался бежать из России
Красногорский водитель автобуса, залезший к девочке под куртку, пытался сбежать из страны. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Ранее в этот день управление Следственного комитета по Московской области сообщило о задержании водителя-извращенца, который полез под куртку несовершеннолетней пассажирке. Об инциденте стало известно благодаря распространившемуся в Сети видео. По словам очевидцев, девочка сильно перепугалась и после произошедшего сразу же выбежала из автобуса. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина 1987 года рождения является уроженцем одной из стран Центральной Азии.
Выяснилось, что незадолго до задержания он пытался покинуть Россию на самолёте. Однако правоохранители заранее узнали о его плане и уже поджидали беглеца.
