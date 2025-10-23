Стало известны подробности о взрыве детской коляски в Ставрополе
В детской коляске, взорвавшейся на троллейбусной остановке в Ставрополе, не было ребенка. Об этом сообщает телеканал RT в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, что взрыв в Ставрополе произошел вечером 22 октября в квартале, который находится в 15 минутах езды от центра. Там находится воинская часть ВДВ и жилые дома. В 150 метрах расположена школа, рядом с ней — аптека и детский центр. Местные жители отметили, что троллейбусная остановка, возле которой раздался хлопок, осталась целой.
Подозреваемого, положившего взрывчатку в детскую коляску, уже задержали. Предполагается, что он выполнял задание представителей Украины. В результате его действий пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Читайте также: