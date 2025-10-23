Стало известны подробности о взрыве детской коляски в Ставрополе

23 октября 2025, 09:09

RT: коляска, взорвавшаяся на остановке в Ставрополе, была без ребенка

Фото: iStock/dzika_mrowka

В детской коляске, взорвавшейся на троллейбусной остановке в Ставрополе, не было ребенка. Об этом сообщает телеканал RT в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.