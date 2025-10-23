Водитель-мигрант домогался до девочки на глазах у пассажиров в Подмосковье
В Красногорском округе Московской области произошел шокирующий инцидент. В маршрутке №1212к в посёлке Сабурово один из пассажиров снял на видео, как водитель трогает 9-летнюю школьницу. Об этом пишет Telegram-канал «Колоколъ».
Девочка испугалась и не понимала, что происходит. Как только ситуация стала ясной, пассажиры быстро вывели её из автобуса.
Этот водитель-мигрант уже фигурировал в другом подобном случае. 20 октября он пытался домогаться к другой школьнице, но тогда инцидент не попал на камеру и остался без внимания СМИ. Местные жители начали искать других возможных жертв водителя, чтобы подать заявления в полицию.
Ситуация вызывает большой резонанс. Родители обеспокоены безопасностью своих детей и требуют действий от правоохранительных органов.
Читайте также: