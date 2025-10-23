Петербурженка зашла в комнату и нашла мёртвым сына-подростка
В Петербурге в одной из квартир Выборгского района обнаружили тело 16-летнего школьника. Трагическую находку сделала его мать, сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что женщина зашла в комнату сына и нашла его без признаков жизни. Рядом лежала записка. На место прибыли сотрудники полиции и медики, однако помочь подростку уже не удалось.
Мать рассказала оперативникам, что сын не жаловался на самочувствие и не высказывал тревожных мыслей. Родители юноши находятся в разводе: отец проживает в другом городе, подросток жил с матерью.
Известно, что школьник занимался теннисом и борьбой, не состоял на учёте у специалистов и характеризовался положительно. Семья считается благополучной.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители назначили необходимые экспертизы.
