Домработница-мигрантка из Узбекистана обокрала племянника миллиардера

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Домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, помощница по дому якобы незаконно завладела суммой в размере 20 тысяч долларов и присвоила драгоценности. После кражи домработница исчезла, ее розыском занимается полиция.
Потерпевший рассказал, что в обязанности уроженки Узбекистана входила уборка и приготовление еды. Она проживала в доме у бизнесмена и даже имела отдельную комнату для совершения намаза.
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Анастасия Хохлова