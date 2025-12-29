Мать выстрелила в сына за «неуважение» во время ужина
В США женщина выстрелила в сына во время ссоры после рождественского ужина. Об этом пишет Complex.
50-летняя Розита Лаветт Смит и её сын пришли в ресторан Red Rooster на праздничный бранч. За столом между ними возникла ссора. Американка заявила, что парень ведёт себя неуважительно по отношению к ней и другим родственникам.
Спор продолжился на парковке. По информации следствия, Смит выстрелила в сына и ранила его в бедро. Полиция и пожарные обнаружили пострадавшего на месте происшествия. Медики доставили его в больницу в стабильном состоянии.
Позже правоохранители задержали женщину. Она утверждает, что действовала в целях самообороны. Её сын дал противоположные показания. Сейчас обвиняемая находится под стражей в ожидании суда.
