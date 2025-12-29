Подростка из Перми парализовало после неудачной шутки одноклассника
В декабре этого года в пермской школе произошёл серьёзный инцидент. Во время игры одноклассник прыгнул 13-летнему мальчику на шею, после чего школьник потерял возможность двигаться. Об этом сообщает курганский центр имени академика Г.А. Илизарова.
У пострадавшего врачи ранее выявили редкое заболевание — синдром Элерса-Данло, которое делает ткани хрупкими. В 2019 году он уже перенёс операцию по исправлению сколиоза. Однако полученная травма сместила позвонки в шейном отделе и пережала спинной мозг.
Подростка срочно доставили из Перми в Центр Илизарова в Кургане. Врачи клиники Алексей Евсюков и Полина Очирова провели экстренную операцию. Они устранили смещение позвонков и установили металлоконструкцию для фиксации. После операции парень начал реабилитацию. Он ежедневно занимался с инструктором и смог встать на ноги к Новому году.
