Под Свердловском гости забили мужчину до смерти из-за плохого собачьего корма

29 декабря 2025, 18:45

В Свердловской области гости убили хозяина дома из-за спора о корме для собаки

Суд в Артёмовском Свердловской области вынес приговор по делу об убийстве мужчины. Причиной конфликта стало обвинение гостей в плохом обращении хозяина с собакой. Подробности сообщает пресс-служба судов региона.