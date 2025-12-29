Достижения.рф

Под Свердловском гости забили мужчину до смерти из-за плохого собачьего корма

В Свердловской области гости убили хозяина дома из-за спора о корме для собаки
Фото: Istock/pedphoto36pm

Суд в Артёмовском Свердловской области вынес приговор по делу об убийстве мужчины. Причиной конфликта стало обвинение гостей в плохом обращении хозяина с собакой. Подробности сообщает пресс-служба судов региона.



Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря. Мужчина пригласил в гости двух подруг и двух друзей. В ходе общения между ними возник конфликт. Гости начали обвинять хозяина дома в том, что он плохо обращается с собакой и покупает ей некачественный корм.

Во время ссоры приятели начали избивать мужчину. Они использовали подручные предметы: палку, разделочную доску, биту, сковороду и топорище. Кроме того, злоумышленники душили гражданина и мазали ему рот собачьей кашей.

Осознав смерть жертвы, гости скрылись. Они выбросили орудия преступления и постирали одежду. Суд признал трёх обвиняемых виновными. Двух женщин приговорил к семи годам колонии, а мужчину — к восьми. Дело четвёртого фигуранта суд выделил отдельно.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0