Под Свердловском гости забили мужчину до смерти из-за плохого собачьего корма
Суд в Артёмовском Свердловской области вынес приговор по делу об убийстве мужчины. Причиной конфликта стало обвинение гостей в плохом обращении хозяина с собакой. Подробности сообщает пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря. Мужчина пригласил в гости двух подруг и двух друзей. В ходе общения между ними возник конфликт. Гости начали обвинять хозяина дома в том, что он плохо обращается с собакой и покупает ей некачественный корм.
Во время ссоры приятели начали избивать мужчину. Они использовали подручные предметы: палку, разделочную доску, биту, сковороду и топорище. Кроме того, злоумышленники душили гражданина и мазали ему рот собачьей кашей.
Осознав смерть жертвы, гости скрылись. Они выбросили орудия преступления и постирали одежду. Суд признал трёх обвиняемых виновными. Двух женщин приговорил к семи годам колонии, а мужчину — к восьми. Дело четвёртого фигуранта суд выделил отдельно.
