Домработница украла из квартиры воронежца ювелирные украшения почти на миллион рублей

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Воронеже 49-летнюю домработницу заподозрили в краже из квартиры ювелирных украшений почти на миллион рублей. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Инцидент произошел в квартире на улице Спортивная Набережная. 45-летний хозяин обратился в полицию с заявлением о пропаже драгоценностей. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастна 49-летняя домработница пострадавшего, которую вскоре задержали.

Общий ущерб составил 845 тысяч рублей. Подозреваемая во всем призналась и сообщила, что сдала украденные украшения в ломбард.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанной.

Екатерина Коршунова

