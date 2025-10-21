Домработница украла из квартиры воронежца ювелирные украшения почти на миллион рублей

21 октября 2025, 09:13

В Воронеже домработницу заподозрили в краже украшений почти на миллион рублей

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Воронеже 49-летнюю домработницу заподозрили в краже из квартиры ювелирных украшений почти на миллион рублей. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.