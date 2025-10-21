Домработница украла из квартиры воронежца ювелирные украшения почти на миллион рублей
В Воронеже 49-летнюю домработницу заподозрили в краже из квартиры ювелирных украшений почти на миллион рублей. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в квартире на улице Спортивная Набережная. 45-летний хозяин обратился в полицию с заявлением о пропаже драгоценностей. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастна 49-летняя домработница пострадавшего, которую вскоре задержали.
Общий ущерб составил 845 тысяч рублей. Подозреваемая во всем призналась и сообщила, что сдала украденные украшения в ломбард.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанной.
