В Пенсильвании в яме нашли тело пропавшей королевы красоты Кады Скотт
В США полиция Пенсильвании обнаружила останки 23-летней королевы красоты Кады Скотт в яме за заброшенной школой. Об этом сообщает New York Post.
Скотт исчезла 4 октября после смены в доме престарелых во Филадельфии. Уже 18 числа аноним сообщил полиции о возможном месте нахождения девушки. Оперативники обследовали территорию и нашли тело, присыпанное землей. Экспертиза подтвердила, что ДНК останков совпадает с генетическим материалом родителей Скотт.
Рядом с местом находки полицейские обнаружили поврежденный белый автомобиль, на котором Скотт уехала в день исчезновения. В салоне лежали её вещи, включая банковскую карту и чехол телефона.
В деле проходит 21-летний Кион Кинг. Его арестовали по обвинениям в похищении, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни. Ранее его уже задерживали за аналогичное преступление, но дело закрыли из-за неявки потерпевшей.
Када Скотт участвовала в конкурсах красоты и представляла Филадельфию на «Мисс Пенсильвания США — 2025».
