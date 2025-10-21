Полиция Британии назвала женщину монстром за жестокое убийство сына
Британские полицейские назвали местную жительницу Ребекку Шаттлворд «монстром» из-за того, что она жестоко расправилась со своим двухлетним сыном Киану Уильямсом. Об этом информирует The Mirror.
Тело мальчика на диване в гостиной обнаружили в его доме в январе 2011 года. Медики зафиксировали у погибшего 37 травм, включая повреждения головы и внутренних органов.
Предполагается, что Шаттлворд нанесла сыну множественные удары металлическим прутом, а затем причинила ему колющие раны. Избиение продолжалось длительное время, после чего ребенка оставили без помощи, не вызвав скорую, сообщает издание. Суд приговорил Ребекку Шаттлворд к 18 годам лишения свободы.
