Express: мэр Садик Хан игнорировал проблему педофильных банд в Лондоне
Мэр Лондона Садик Хан знал о случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, но публично не поднимал эту тему. О этом сообщает Express.
Журналисты выяснили, что Хан читал полицейские отчеты о групповых изнасилованиях девочек в отелях, однако отрицал существование организованных педофильных банд. После публикаций Express и MyLondon лондонская полиция признала наличие «очень значительного количества» расследований, связанных с преступлениями против детей.
По данным СМИ, подобные банды действуют более чем в десяти крупных городах Великобритании, а число их жертв исчисляется тысячами.
