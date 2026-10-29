Домработница украла у россиянки драгоценности на несколько миллионов рублей
В Петербурге задержали домработницу, подозреваемую в краже ювелирных украшений у хозяйки квартиры. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
59-летняя женщина, обнаружив пропажу украшений на сумму 6 миллионов рублей из своей прикроватной тумбочки, обратилась в полицию. Правоохранители заподозрили в преступлении мигрантку, работавшую у пострадавшей помощницей по хозяйству.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемой силовики обнаружили и изъяли часть похищенных драгоценностей. Предполагается, что кража произошла, когда хозяйка квартиры отсутствовала дома. Согласно информации ведомства, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
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